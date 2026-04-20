Дрон ударил по агрофирме в Курской области, есть раненые и погибший

Украинский беспилотник нанес удар по территории агрофирмы в Хомутовском районе Курской области. По предварительной информации, ранены три человека. Еще один погиб. Об этом 20 апреля сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Пострадавшим оказана необходимая помощь, направляем их в Курскую областную больницу. Убедительно прошу всех быть крайне бдительными и осторожными. Пожалуйста, берегите себя»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ночью и утром субботы, 18 апреля, дроны массово атаковали Воронежскую область. Дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили, подавили и уничтожили 44 беспилотника. В областном центре были повреждены конструкции строящегося многоквартирного дома и стена сетевого магазина. Пострадала девушка.

Денис Данилов