Ozon ввел в эксплуатацию склад стоимостью 2 млрд рублей в Красноярском крае

В Красноярском крае на территории производственно-логистического комплекса «Емельяновский» открылся второй склад компании Ozon. Площадь объекта составила 35 тыс. кв. м, инвестиции в технологическое обеспечение превысили 2 млрд руб., сообщили «Ъ» в пресс-службе маркетплейса.

Комплекс будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. На полную мощность, которая составляет до 400 тыс. посылок в сутки, склад выйдет летом 2026 года. В мае на площадке будет запущен конвейер для перемещения товаров из зоны хранения в зоны сортировки и отгрузки, а также установлена сортировочная система для автоматического распределения товаров.

«Мы расширяем логистическую инфраструктуру Ozon в Красноярском крае из-за устойчивого роста спроса на онлайн-заказы. По итогам 2025 года число заказов на Ozon в регионе увеличилось в 2,1 раза год к году», — приводит слова операционного директора по производству Ozon Александра Старцева пресс-служба маркетплейса.

В Красноярском крае уже действует один логистический центр компании площадью 11 тыс. кв. м, мощность обработки которого составляет почти 100 тыс. заказов. Также в регионе функционирует хаб доставки маркетплейса.

