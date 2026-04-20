Девелопера GloraX возглавил сооснователь компании Андрианов

Девелопера GloraX возглавил сооснователь и бывший первый вице-президент компании Александр Андрианов. Об этом сообщила пресс-служба GloraX. Экс-президент Дмитрий Кашинский принял решение покинуть пост, чтобы сосредоточиться на реализации собственных проектов.

«Мы намерены сохранить высокий темп развития бизнеса, укреплять рыночные позиции в регионах присутствия, повышать эффективность использования капитала и создавать условия для устойчивого роста капитализации», — заявил господин Андрианов.

Ранее Александр Андрианов отвечал за операционную деятельность в компании. Его назначение «обеспечивает управленческую преемственность», отметили в пресс-службе. Там заверили, что смена руководства не приведет к изменению состава управленческой команды и не повлияет на реализацию текущих проектов и исполнение стратегических ориентиров.

Дмитрий Кашинский занимал должность руководителя GloraX с ноября 2024 года. С сентября 2022-го он был операционным директором компании. Компания ведет деятельность в 11 регионах, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Владивосток. В октябре 2025 года GloraX провел IPO на Московской бирже, по итогам которого привлек 2,1 млрд руб.