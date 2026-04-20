В Японии после землетрясения объявили эвакуацию из-за цунами

В Японии призвали эвакуироваться жителей префектуры Иватэ, тихоокеанского побережья префектуры Аомори и центрального тихоокеанского побережья Хоккайдо из-за предупреждения о цунами. Оно было объявлено после землетрясения магнитудой 7,5. Об эвакуации сообщил телеканал NHK.

Землетрясение произошло около 16:53 по местному времени (10:53 мск). Эпицентр находился на глубине 10 км под дном моря, к северо-востоку от префектуры Иватэ. Более чем в 15 населенных пунктах Японии сейсмическая активность составила пять баллов по семибалльной шкале, которая принята в стране.

«Если вы проживаете на побережье и объявлено предупреждение о цунами, пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь на максимально возможную высоту. Если поблизости нет возвышенности, пожалуйста, поднимитесь на крышу высокого здания или в место, расположенное подальше от побережья»,— указано в предупреждении.

К 17:34 по местному времени (11:34 мск) высота цунами в порту Кудзи в Иватэ достигла 80 см. Власти Японии предупредили, что размеры следующих волн могут быть больше.

После землетрясения энергетические компании Японии начали проверять работу атомных объектов. Оператор АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» ТЕРСО сообщил, что нештатных ситуаций на станциях зафиксировано не было.