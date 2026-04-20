В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,4

Цунами высотой до 3 м ожидается в самое ближайшее время в префектуре Иватэ на японском острове Хонсю и в соседних районах. Причиной стало мощное землетрясение на северо-востоке страны. Магнитуда оценивается в 7,4, сообщает NHK.

Данные подтверждает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его оценке, магнитуда землетрясения у северо-восточного побережья острова Хонсю составила 6,9.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у восточного побережья страны — в 115 км к северо-востоку от города Мияко в префектуре Иватэ. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км под морским дном. USGS подтвердил угрозу цунами.