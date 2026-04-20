Болельщик погиб на ралли в Аргентине после вылета машины с трассы

Авария во время ралли Южной Америки (Sudamericano) в Аргентине привела к гибели болельщика. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Volkswagen Polo гонщика Дидье Ариаса и штурмана Эктора Нуньеса потерял управление. Автомобиль выбросило за пределы трассы в сектор, где располагались болельщики. По данным Clarin, от полученных повреждений скончался 25-летний мужчина. 40-летняя женщина и маленькая девочка были госпитализированы, сейчас их жизням ничего не угрожает. Экипаж не пострадал.

В FIA выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также поблагодарили спасателей и медицинских работников за оперативную работу. Отмечается, что федерация предоставит организаторам ралли и местным властям полную поддержку в расследовании аварии.

Таисия Орлова