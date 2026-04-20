К «Северной верфи» подали иски на 24 млрд рублей из-за срыва контрактов
Арбитражный суд Санкт-Петербурга начал рассматривать группу исков к судостроительному предприятию «Северная верфь» со стороны компаний группы «Норебо». Общая сумма требований достигла 24,2 млрд рублей, превысив годовую выручку верфи за 2025 год.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Первое заявление подало АО «Мурманский губернский флот», потребовав около 3,7 млрд рублей. В ближайшее время суду предстоит рассмотреть иски от компаний «Акрос» и «Ролиз», а также еще несколько претензий на суммы до 6,1 млрд рублей. Все они связаны с нарушением сроков строительства рыболовных судов проекта 170701.
Контракты на строительство десяти морозильных траулеров-процессоров были заключены в 2017–2019 годах в рамках программы инвестиционных квот. Однако реализация проекта затянулась, часть соглашений была расторгнута. Заказчики утверждают, что из-за срыва сроков лишились возможности использовать квоты на вылов рыбы.
При этом основным направлением деятельности «Северной верфи» остается строительство военных кораблей, включая фрегаты проекта 22350, такие как «Адмирал Горшков», а также корветы проектов 20380 и 20385.