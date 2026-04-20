К «Северной верфи» подали иски на 24 млрд рублей из-за срыва контрактов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга начал рассматривать группу исков к судостроительному предприятию «Северная верфь» со стороны компаний группы «Норебо». Общая сумма требований достигла 24,2 млрд рублей, превысив годовую выручку верфи за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая сумма требований к «Северной верфи» достигла 24,2 млрд рублей

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Первое заявление подало АО «Мурманский губернский флот», потребовав около 3,7 млрд рублей. В ближайшее время суду предстоит рассмотреть иски от компаний «Акрос» и «Ролиз», а также еще несколько претензий на суммы до 6,1 млрд рублей. Все они связаны с нарушением сроков строительства рыболовных судов проекта 170701.

Контракты на строительство десяти морозильных траулеров-процессоров были заключены в 2017–2019 годах в рамках программы инвестиционных квот. Однако реализация проекта затянулась, часть соглашений была расторгнута. Заказчики утверждают, что из-за срыва сроков лишились возможности использовать квоты на вылов рыбы.

При этом основным направлением деятельности «Северной верфи» остается строительство военных кораблей, включая фрегаты проекта 22350, такие как «Адмирал Горшков», а также корветы проектов 20380 и 20385.

Матвей Николаев