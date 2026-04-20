ФСБ задержала представителя руководства брянского МЧС

В Брянской области сотрудники ФСБ при содействии МВД задержали чиновника регионального управления МЧС. Как заявили в пресс-службе брянского УФСБ, задержанный входит в руководящий состав областного главка МЧС.

По версии следствия, задержанный причастен «к превышению должностных полномочий в интересах коммерческой структуры», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Согласно материалам дела, подозреваемый вместе со своими подчиненными помогал юрлицу в 2025 году пройти аттестацию и незаконно получить лицензию на право проведения специализированных работ.

Возбуждено уголовное дело по п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следствие устанавливает возможных соучастников.