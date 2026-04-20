Стоимость моторного топлива в Томской области выросла на 12% за год

Стоимость моторного топлива в Томской области по итогам марта 2026 года выросла на 1,73% к показателю месяцем ранее. Год к году цена увеличилась на 11,98%, следует из отчета томского отделения Банка России.

В числе причин, оказавших влияние на рост стоимости, указываются удорожания нефти на мировом рынке, а также внеплановый ремонт на российских нефтеперерабатывающих заводах. Согласно данным Томскстата, средняя стоимость бензина марки АИ-92 в конце марта в Томске достигла 60,70 руб., АИ-95 — 63,88 руб., АИ-98 — 82,27 руб.

Согласно отчету областного отделении ЦБ, годовая инфляция в Томской области в марте не изменилась и составила 5,64%. При этом цены в регионе к февралю в среднем выросли на 0,83%.

