Воронежская область вошла в тройку регионов по развитию АПК в рейтинге РСХБ

По итогам 2025 года в рейтинге инновационного развития агропромышленного комплекса (АПК) Россельхозбанка (РСХБ) Воронежская область заняла второе место. Уровень технологичности сельского хозяйства региона оценили на 63,9%. Об этом сообщили в пресс-службе РСХБ. Годом ранее область была на восьмом месте в списке (49,8%).

Ключевым критерием для попадания в топ стал уровень затрат регионов на инновационную деятельность. В Воронежской области он отмечен как один из «наивысших». Цифры не приводятся, однако в РСХБ заявили, что в 35 субъектах РФ этот показатель не превышает 3%.

«Воронежская область системно укрепляет свои позиции благодаря высокому уровню инвестиций в основной капитал. Здесь успешно реализуются механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей и НИОКР, а также молодых специалистов, что позволяет обеспечить привлечение и удержание квалифицированных кадров в сельскохозяйственной отрасли»,— добавили в пресс-службе РСХБ.

На первом месте в топе расположилась Республика Татарстан (70,9%), а на третьем — Московская область (58%). Также высокий уровень затрат на инновации в сельском хозяйстве отмечен в Липецкой области (55,3%), занявшей шестое место в рейтинге. Белгородская область расположилась на седьмом (52,3%). Другие регионы Черноземья не попали в десятку рейтинга: Курская область оказалась на 13-м месте, Тамбовская — на 17-м, а Орловская — на 35-м.

Специалисты РСХБ провели анализ на основе статистики ЕМИСС, Росстата и других данных из открытых источников, а также анкетирования представителей рынка в регионах, экспертов, ученых. Рассматривались показатели 50-ти ведущих субъектов страны с максимальным значением ВРП в агропромышленном комплексе. Оценка территорий осуществлялась по четырем ключевым показателям: «Инновации, «Меры поддержки отрасли», «Работа с молодыми специалистами» и «Производственная деятельность».

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области сократилась посевная площадь под «чистую» сельхозпродукцию — с 12 до 7,9 тыс. га.

Егор Якимов