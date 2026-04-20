«Польза от игр точно есть»

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что научился планировать время, играя в компьютерные стратегии 90-х. Он признал это, комментируя публикацию сооснователя криптовалютной биржи Coinbase Брайана Армстронга в соцсети X. Дуров отметил, что игры в значительной мере сформировали его сегодняшние стратегии управления рисками. А по словам Армстронга, ключевые навыки, полученные из игр, — опыт добычи ресурсов, строительства и расширения зон влияния.

Предприниматели рассказали “Ъ FM”, какие игры занимали их в юности:

Генеральный директор компании «Красный дельфин» Александр Федулов: «Моя история с компьютерными играми началась, наверное, со времен Sega. Первое, что я проходил, — стратегии типа Dune или шутеры, которые развивали скорость мышления и умение принимать быстрые решения. Я никогда не был человеком, который по ночам играет в RPG. Это прошло мимо меня. Но у меня есть приставка, хотя свободного времени хватает только на короткие игры типа футбола».

Директор по стратегическому планированию «АРБ Про» Роман Копосов: «В моем опыте и опыте знакомых предпринимателей игры, скорее, сыграли в плюс. Я играл в 8-битные на аналоге Dendy. По большому счету, это был опыт, который отнял у меня время. Мои коллеги и друзья до 40 лет играли в стратегии, такие как Civilization. По прошествии времени я вижу, что у них в жизни все хорошо сложилось».

Основательница проекта «Точка роста» Александра Гранатурова: «Это неотъемлемая часть нашей жизни. Даже учась в МГУ, я находила время на игры. Строила госпиталь, транспортную систему или гостиницу, придумывала, как заставить эти экономические единицы работать лучше. Сейчас, разговаривая с подростками о профориентации, всегда спрашиваю, в какие именно игры они играют. Благодаря этому могу понять, что им нравится: быстрые действия, как в шутерах, или проявление креативности, как в Minecraft».

Управляющий партнер HR-агентства «А2» Алексей Чихачев: «В основном я играл в MMORPG, где можно самому решать, чем заняться: собираешь людей, распределяешь роли и идешь к общей цели без кассовых разрывов. Польза от игр точно есть: они прививают привычку быстро принимать решения в условиях неопределенности. Эти же навыки нужны в бизнесе. Сейчас у меня совсем нет времени — все занимают работа, чтение, шестичасовой сон. Вот и весь геймплей».