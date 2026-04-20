Суд в Гамбурге запретил иноагенту DW распространять обвинения в адрес Абрамовича

Гамбургский региональный суд запретил немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW; признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ) распространять утверждения о причастности бизнесмена Романа Абрамовича к деятельности по отмыванию денег. Об этом сообщил адвокат Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы предпринимателя.

28 января немецкая телерадиокомпания представила материал, в котором упоминалась возможная причастность господина Абрамовича к предполагаемым операциям по отмыванию денег из-за обысков в офисах Deutsche Bank. По данным суда, информация была опубликована на основе слухов. Позже аналогичное сообщение распространило немецкое информагентство DPA. Роман Абрамович также ведет судебное разбирательство против DPA.

Прокуратура Франкфурта, проводившая обыски в немецком банке, подтвердила, что российский предприниматель не фигурирует в качестве подозреваемого в деле об отмывании денег. По данным надзорного ведомства, в отношении господина Абрамовича не выдвигалось никаких обвинений.

Суд установил, что Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ) нарушила личные права Романа Абрамовича в соответствии с законодательством Германии. Инстанция запретила медиакомпании распространять оспариваемые утверждения и использовать изображения бизнесмена в связи с данными обвинениями. Нарушение может грозить организации штрафом в размере до €250 тыс. или лишением свободы для ответственных лиц на срок до полугода. Также Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ) обязана покрыть судебные издержки господина Абрамовича.

Йоахим Штайнхефель заявил, что судебное постановление «обнажает серьезную цепь журналистских ошибок» из-за несоблюдения СМИ правовых стандартов. «Решение суда однозначно»,— сказал адвокат (цитата по ТАСС).