Медведев призвал привлекать ветеранов СВО в органы местного самоуправления

За последние три года почти 1,5 тыс. участников боевых действий на Украине стали муниципальными депутатами. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». Он призвал активнее привлекать их к работе в органах местного самоуправления.

Глава партии отметил, что муниципалитеты должны играть важную роль в возвращении бойцов к мирной жизни после фронта. «Ветераны — это мощный кадровый ресурс для органов местного самоуправления. Многие из них готовы включаться в работу на муниципальном уровне», — отметил он (цитата по ТАСС).

Дмитрий Медведев напомнил, что для ветеранов действуют федеральные и региональные программы, а также образовательные партийные проекты. По его словам, работа на муниципальном уровне может стать для них началом длительной карьеры.

Это первая встреча председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с главами муниципалитетов из всех регионов страны. Форум «Малая Родина — сила России» организован ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ.