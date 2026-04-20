В Кургане начали восстанавливать асфальт после зимних ремонтов сетей

Специалисты «Курганской генерирующей компании» начали восстановление асфальта, газонов и бордюров на участках, где зимой в городе проводили ремонты тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Планируется до 31 мая обновить покрытие дорог на всех 32 объектах, где оно было нарушено для реконструкции. Как подчеркивают в КГК, это в пять раз меньше количества раскопок, которые требовали восстановления прошлой весной. Всего осенью в городе насчитывалось 422 поврежденных участка. Их обновили в рамках завершающего этапа ремонтной кампании прошлого года.

Виталина Ярховска