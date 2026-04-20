В Кузбассе с хозяина погибшей в ДТП коровы взыскали более 900 тысяч рублей

Мариинский горсуд Кемеровской области постановил взыскать с владельца коровы, ставшей виновницей ДТП, 900 тыс. рублей. Также ответчик должен возместить судебные расходы в размере 55 тыс. руб. Суд пришел к выводу, что собственник коровы не предотвратил свободный выход животного на проезжую часть дороги. В результате ДТП корова погибла, говорится в сообщении суда.

Согласно материалам суда, инцидент произошел в сентябре 2024 года на трассе Томск — Мариинск. Вечером того дня жительница Мариинска, возвращаясь домой на своем автомобиле KIA RIO, столкнулась с коровой. От удара машину выбросило на встречную полосу, где на нее налетел КАМАЗ. В результате ДТП автомобиль истца восстановлению не подлежит, а ей самой причинен вред здоровью средней тяжести.

Владельца коровы удалось установить лишь спустя полгода. Им оказался 45-летний житель села Малый Антибес. Его попытка обжаловать решение суда о возмещении имущественного ущерба и морального вреда не увенчалась успехом.

Михаил Кичанов