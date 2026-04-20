Спрос на новые автомобили в Челябинской области вырос на 60%

В первом квартале 2026 года спрос на новые машины в Челябинской области вырос на 60,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена составила 2,5 млн руб., сообщает «Авито Авто».

Лидерами по интересу у жителей региона стали Lada Granta, Tenet T7 и Tenet T4. В топ-5 также попали Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. При этом в предложении доля автомобилей российских марок составила 62,2% против 42,5% годом ранее, а китайских — снизилась с 52,5% до 32,9%. По мнению экспертов платформы, эта динамика связана в том числе с появлением на рынке нового российского бренда Tenet (создан совместно с китайской компанией).

Виталина Ярховска