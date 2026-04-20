«Буффало» одержал волевую победу в первом за 15 лет матче Кубка Стэнли

«Буффало Сейбрс» на своем льду победил «Бостон Брюинс» в первом матче стартового раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

К 53-й минуте игры хозяева уступали со счетом 0:2, однако им удалось отыграться благодаря дублю Тейджа Томпсона, а также шайбам Маттиаса Самуэльссона и Алекса Така. У «Бостона» отличились Морган Гики, Элиас Линдхольм и Давид Пастрняк. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

«Буффало» впервые с 2011 года принимает участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Клубу принадлежит антирекорд лиги по числу сезонов без выходов в play-off подряд — 14. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ команда заняла первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Сейбрс» повел в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующий матч противостояния пройдет в ночь на 22 апреля на арене KeyBank Center в Буффало.

Таисия Орлова