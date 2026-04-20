Дело о коммерческом подкупе в Рыбинске связано с ремонтом моста через Волгу

В Рыбинске дело о коммерческом подкупе было возбуждено по факту передачи 1,6 млн руб. сотруднику организации, занимающейся ремонтом моста через Волгу. Детали обвинения привели в прокуратуре Ярославской области.

Обвинение считает, что в декабре 2022 года – январе 2023 года начальник участка мостового строительства коммерческой организации, ремонтировавшей мост, Сергей Филиппов получил 1,6 млн руб. от представителя ИП, который занимался обеспечением рабочих питанием. Деньги передавались за общее покровительство в деятельности.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Рыбинский городской суд избрал Сергею Филиппову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как пояснили в прокуратуре, ему запретили общаться с людьми, обладающими информацией по делу, изменять без согласия следователя место жительства, а также на него возложена обязанность являться в следственный орган по указанию следствия. Второму фигуранту дела, обвиняемому в передаче денег, Алексею Субботину, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Ремонтом моста в Рыбинске занималось АО «ГК "ЕКС"».

Алла Чижова