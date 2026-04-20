В Рыбинске возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе

Рыбинский городской суд Ярославской области избрал меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о коммерческом подкупе. Об этом сообщили в суде.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Уголовное дело, подробности которого не разглашаются, возбуждено по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Обвиняемый в передаче подкупа Алексей Субботин арестован судом на два месяца. Обвиняемому в получении подкупа Сергею Филиппову мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий на период расследования. В суде указали, что господин Филиппов работает начальником участка мостового строительства коммерческой организации.

