Посольство России в Индонезии отреагировало на сообщения о похищении россиянки

Посольство России в Индонезии поддерживает контакт с местными властями после публикаций СМИ и Telegram-каналов о том, что российская гражданка была похищена представителями местного криминального мира.

«Официальных уведомлений на этот счет от индонезийских властей в посольство до настоящего времени не поступало. Родственники гражданки либо ее знакомые в загранучреждение за помощью также не обращались»,— сообщили ТАСС в посольстве. Там добавили, что поддерживают связь с ведомствами Индонезии для получения официальных сведений по этому вопросу.

Сообщения о похищении россиянки Наталии в Индонезии появились 19 апреля. Ее родственники рассказали «РИА Новости», что туристку удерживает местный житель, который забрал у нее паспорт и телефон. По их словам, он снимает женщину с авиарейсов, не давая ей покинуть страну. Россиянка, согласно сообщениям семьи, познакомилась с индонезийцем в конце февраля на Бали.

По данным Telegram-каналов SHOT и «112», Наталия в январе уехала в отпуск на три месяца с подругой. В Индонезии она познакомилась с мужчиной, который оказался местным криминальным авторитетом. Семья сообщила, что неизвестные люди насильно увели женщину из самолета, когда она пыталась покинуть страну. Родственники также заявили, что обращаться в полицию бесполезно, поскольку у похитителя «есть связи». Сегодня индонезиец, как утверждает семья Наталии, намерен привести туристку в посольство для продления визы.