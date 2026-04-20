«Ведомости»: Минцифры введет штрафы за пользование госкомпаниями иностранными ПАК

Минцифры готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие новые штрафы за нарушения при переходе на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической инфраструктуры (КИИ). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ.

По данным газеты, санкции будут действовать для ведомств, госкомпаний и организаций, которые до 1 января 2030 года не перейдут на российские ИТ-решения. Минцифры предлагает ввести штрафы в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юрлиц за несоблюдение порядка определения объектов КИИ и за неустранение ошибок после проверки ведомством. Также предусмотрены штрафы за нарушение сроков перехода на российские ПО или ПАКи — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 700 тыс. руб. для юрлиц.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2025 года госкомпании не могут использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах КИИ. Однако пока штрафы за несвоевременный переход на отечественные ПАКи не предусмотрены.

В марте прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что более двух третей значимых объектов критической инфраструктуры госорганов и госкомпаний уже переведены на отечественное программное обеспечение.