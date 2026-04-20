Директором Российского военно-исторического архива назначен Алексей Журавлев

Руководитель Росархива Андрей Артизов представил коллективу Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) нового директора Алексея Журавлева. Об этом сообщается на сайте Росархива. На этом посту он сменил Ирину Звереву, которая исполняла обязанности директора с 4 февраля 2026 года.

Алексей Журавлев является действующим госсоветником РФ 2 класса. С 1995 по 2025 г.г. замещал различные должности в Администрации президента РФ, в том числе заместителя начальника управления. С 2012 по май 2021 г.г. — заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Является кандидатом географических наук.

Как отмечается на сайте учреждения, РГВИА — одно из «крупнейших и старейших» архивных хранилищ России. В нем, в частности, находятся документы о российской армии за период с конца XVII века до 1918 года. Уже около 150 лет архив расположен во «Дворце Петра I на Яузе» (известном также как «Лефортовский дворец») — памятнике архитектуры ХVII–ХIX веков.

