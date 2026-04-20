В Южно-Уральском медуниверситете назначили нового ректора

Ректором Южно-Уральского государственного медицинского университета на срок пять лет назначена Ольга Абрамовских. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Ольга Абрамовских — ученый, доктор медицинских наук и доцент. С сентября 2021 года занимает должность заведующей кафедрой клинической лабораторной диагностики ЮУГМУ, с января 2023 года — проректора по образовательной деятельности. С марта 2024 года исполняла обязанности ректора ЮУГМУ. Госпожа Абрамовских является автором более 250 научных публикаций, среди которых более 70 статей в международных изданиях Scopus и Web of Science.

Виталина Ярховска