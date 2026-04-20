В Барнауле осудили 10 фигурантов дела об автоподставах на 2 млн рублей

Центральный райсуд Барнаула вынес приговор в отношении четырех членов организованной группы и шести лиц, участвовавших в подставных авариях. Подсудимым назначили от трех лет и пяти месяцев лишения свободы условно до пяти лет колонии общего режима. В отношении двух фигурантов дела уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон, сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, мошенники действовали с 2023-го по 2024 год. Глава преступной группы разработал схему совершения подставных ДТП. Всего соучастники таким образом совершили 11 аварий.

Для ДТП они выбирали малолюдные места, не оборудованные камерами наблюдения. Затем определялись лица, которые будут выступать в качестве потерпевшей и виновной сторон. После аварии аферисты направляли документы в страховые компании. Ущерб от их действий девяти фирмам превысил 2 млн руб.

