Найдено тело мальчика, провалившегося под лед на реке Томь в конце 2025 года

В Кузбассе спасатели обнаружили тело одного из мальчиков, провалившихся под лед на реке Томь в декабре прошлого года. «18 апреля 2026 года на открытом участке реки Томь, расположенном приблизительно в 7 км от поселка Усть-Нарык Новокузнецкого муниципального округа, обнаружено тело 9-летнего мальчика»,— сообщили в региональном МЧС. Поиски второго ребенка продолжаются.

По информации спасательного ведомства, 21 декабря 2025 года в поселке Абагур-Лесной двое детей 9 и 14 лет вышли на непрочный лед реки Томь и провалились в воду. На их поиски были брошены значительные силы.

На данный момент спасатели обследовали территорию свыше 2,3 тыс. кв. км.

Илья Николаев