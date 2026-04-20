В Челябинской области завели дело из-за жалоб жителей СНТ на бездействие властей

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после жалоб жителей СНТ «Тимер» на бездействие властей по содержанию дороги. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Информация о ситуации в садоводческом некоммерческом товариществе у озер Касарги и Курги появилась в социальных сетях. По данным жителей, сотрудники местной администрации не содержат дорогу, ведущую к населенному пункту. Из-за неудовлетворительного состояния полотна транспортные компании отказываются доставлять грузы и перевозить пассажиров. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска