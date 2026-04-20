В Рыбинске выставили на продажу «Дом мадам Грицацуевой»

В Рыбинске объявлены торги по продаже объекта культурного наследия «Дом доходный Журавлевых», 1820-х г., известного по фильму «12 стульев» как «Дом мадам Грицацуевой». Аукцион объявлен на портале «ГИС Торги».

Объект находится на углу улиц Стоялой и Чкалова, продается вместе с земельным участком площадью 426 кв. м с видом разрешенного использования «для эксплуатации жилого дома». Согласно акту технического состояния от октября 2025 года, объект находится в неудовлетворительном состоянии, частично разрушен. Его начальная цена определена в 1,9 млн руб.

В 2025 году суд изъял исторический объект у собственника по иску областной службы охраны объектов культурного наследия в связи с непроведением работ по восстановлению здания. Ранее, в 2023 году, здание хотели переделать под отель.

