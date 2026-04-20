Чистая прибыль АО «Новосибирский КБК» по итогам 2025 года сократилась вдвое

Чистая прибыль АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) по итогам прошлого года по РСБУ снизилась более чем в два раза — до 238,3 млн руб. (в 2024 году — 532,2 млн руб.). Выручка выросла на 31%, до 3,3 млрд руб. (в 2024 году — 2,5 млрд руб.), в том числе от реализации конечной продукции — 2,6 млрд руб., продукции давальческого сырья — 475 млн руб., литой тары — 72 млн руб.

Согласно отчетности компании, опубликованной на портале БФО, себестоимость увеличилась на 66,5%, до 2,7 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 43,8%, до 399,7 млн руб. против 710,7 млн руб. годом ранее.

16 апреля стало известно, что «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности НКБК в связи «с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» создано в 2007 году и занимается производством бумаги, гофрокартона и гофроупаковки. Мощность завода по итогам 2025 года составила 216 млн кв. м продукции. Его единственный собственник и директор — Игорь Диденко, владеющий также долей (36,25%) в компании «Гофромастер». Производство расположено в поселке Красный Яр Новосибирской области.

Лолита Белова