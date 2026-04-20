Нижегородские власти выделят 82 млн рублей на казарму и ремонт медпункта

Правительство Нижегородской области намерено выделить дополнительно 82,2 млн рублей министерству региональной безопасности для нужд Нижегородского военно-инженерного командного училища. Соответствующая поправка содержится в проекте апрельских изменений в областной бюджет.

Как указано в пояснительной записке, эта сумма требуется на приобретение модульной казармы и капитальный ремонт здания для размещения медпункта.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2025 года в Нижегородской области открыли третью модульную казарму, построенную за счет регионального бюджета.

