Нижегородские власти выделят 82 млн рублей на казарму и ремонт медпункта
Правительство Нижегородской области намерено выделить дополнительно 82,2 млн рублей министерству региональной безопасности для нужд Нижегородского военно-инженерного командного училища. Соответствующая поправка содержится в проекте апрельских изменений в областной бюджет.
Как указано в пояснительной записке, эта сумма требуется на приобретение модульной казармы и капитальный ремонт здания для размещения медпункта.
Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2025 года в Нижегородской области открыли третью модульную казарму, построенную за счет регионального бюджета.