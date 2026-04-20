Утвержден стандарт транспортного обслуживания населения Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление об утверждении регионального стандарта транспортного обслуживания населения на период 2026–2030 годов. Документ опубликован на портале органов власти региона. Стандарт, в частности, определяет нормативное расстояние пешеходной доступности остановок транспорта от поликлиник и больниц — 200 м, а также максимальное разрешенное расстояние — 300 м.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В соответствии с документом остановки не могут располагаться дальше 400 м от многоквартирных жилых домов и дальше 700 м от частных домовладений в административных границах города или пгт.
Доля совокупных расходов жителей региона на пользование общественным транспортом до 2030 года не должна превысить 7% при городском сообщении и 10% — при междугородном. Дифференцированную систему оплаты планируют установить на 56% маршрутов регулярных перевозок. Стоимость проезда при таком подходе зависит от способа оплаты — наличными или по карте.
Стандарт также определяет временную доступность общественного транспорта в течение суток, интервал движения подвижного состава, рейсовую и экологическую безопасность, а также ряд других параметров.
