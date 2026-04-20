Акции ПАО «ЮГК» для продажи оценили в 140 млрд рублей

По заказу Росимущества завершена оценка 67,2% акций национализированного ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» и иных компаний, входящих в группу ЮГК. Совокупная рыночная стоимость оценена в 162 млрд руб., ПАО «ЮГК» — в 140,4 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Росимущество подготовило проект распоряжения правительства РФ о продаже активов группы ЮГК на открытых торгах. Их планируется провести в начале мая 2026 года. Подать заявку на участие в аукционе можно будет за пять рабочих дней, задаток составит 20% от начальной цены — 32,4 млрд руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, золотодобывающее предприятие перешло в собственность государства 11 июля 2025 года. Тогда Советский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии у бизнесмена Константина Струкова более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК». Кроме того, в собственность государства перешла управляющая компания «Южуралзолото группа компаний» и доли в уставных капиталах более десяти компаний, связанных с бизнесменом.

Виталина Ярховска