В праймериз «Единой России» в Удмуртии зарегистрировали еще двух кандидатов

Предварительное голосование партии «Единая Россия» (ЕР) в Удмуртии пополнилось еще двумя кандидатами — участником СВО, самозанятым Антоном Плеховым (44 года) и лаборантом химического анализа предприятия «Мас-Сервис ХМ» Радиком Нуриахметовым (52 года). Оба указаны как беспартийные. Данные о кандидатах появились на сайте праймериз ЕР.

Сейчас в предварительном голосовании ЕР к выборам в Госдуму по округам в Удмуртии зарегистрированы четыре кандидата. Помимо вышеназванных лиц в списке находятся действующие депутаты нижней палаты от республики Андрей Исаев и Олег Гарин. Они идут по Ижевскому (№39) и Удмуртскому (№38) одномандатным округам соответственно.

Праймериз ЕР перед выборами пройдет с 25 по 31 мая. Выдвижение кандидатов стартовало 11 марта. Оно продлится до 30 апреля. В Удмуртии будут избирать депутатов в Госдуму и местные райсоветы. Выборы состоятся 20 сентября.