Депутатов Госдумы от Удмуртии Исаева и Гарина зарегистрировали в праймериз ЕР

Действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин зарегистрированы в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР). Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», их данные появились на сайте праймериз ЕР.

В предварительном голосовании к выборам в нижнюю палату Федерального собрания Андрей Исаев и Олег Гарин проходят по Ижевскому (№39) и Удмуртскому (№38) одномандатным избирательным округам соответственно. Карточек других зарегистрированных кандидатов на утро 23 марта на сайте нет.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал их решение принять участие в праймериз ЕР. Об этом стало известно 19 марта.

Праймериз ЕР перед выборами пройдет с 25 по 31 мая. Выдвижение кандидатов стартовало 11 марта. Оно продлится до 30 апреля. В Удмуртии будут избирать депутатов в Госдуму и местные райсоветы. Выборы состоятся 20 сентября.