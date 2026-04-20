Вахтовик из Дудинки перевел более 60 тысяч рублей за неполученный секс

Следователи ОМВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (Красноярский край) возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Жертвой аферы стал 39-летний вахтовик из Дудинки, который в надежде на интим-услуги перевел мошенникам 63 тыс. руб., сообщили в региональном главке МВД России.

Согласно материалам дела, потерпевший решил вызвать проститутку. Он нашел в интернете соответствующий сайт и договорился о встрече. Позвонившая ему девушка сообщила о необходимости произвести стопроцентную предоплату. После того как вахтовик перевел требуемую сумму, номер незнакомки оказался заблокирован.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, мошенникам грозит до пяти лет колонии. Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия.

Михаил Кичанов