В Челябинской области выявили первого в этом сезоне человека с болезнью Лайма

К концу прошлой недели в Челябинской области был зарегистрирован первый случай инфицирования клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма, в сезоне 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления №17 Федерального медико-биологического агентства.

Пострадавшим стал взрослый житель Озерска. Диагноз подтвердили с помощью лабораторных исследований. Всего за этот сезон клещи укусили 48 жителей города, в том числе 10 детей. Это больше уровня середины апреля прошлого года на 60%. Самой эффективной мерой против болезней, переносимых клещами, как напоминают в пресс-службе межрегионального управления №17 ФМБА, является вакцинация.

Виталина Ярховска