Сеть ограниченного действия

Иран изолирован от глобального интернета уже семь недель. Мера обошлась экономике страны почти в $2 млрд, указывает международная служба мониторинга NetBlocks. При этом на прошлой неделе в Исламской Республике частично заработали сервисы Google. Но сеть работает нестабильно. Как сейчас живет Иран?

Иранцы к происходящему относятся философски, отмечают собеседники “Ъ FM”. Интернет-блэкаут в стране уже признали самым длительным за всю историю наблюдений. Но на 48-й день внезапно стали доступны нейросети и отдельные сервисы Google. Правда, у некоторых пользователей не открываются ссылки, которые выдает поисковик, говорит местный житель Мустафа:

«Telegram по-прежнему не работает. Проблемы возникали только с международным интернетом, при этом мобильная связь функционировала нормально. Бензин и газ были доступны даже во время войны. Тем не менее общее напряжение, связанное с военной ситуацией, ощущалось».

С января в Иране работает только внутренний интернет. В «белые списки» вошли местные сервисы и государственные сайты. Если и удается подключиться к международной сети, то всего на несколько минут, говорят местные. В целом жизнь в стране почти пришла в норму, отмечают собеседники “Ъ FM”. Но школы и университеты до конца года перевели на дистант, как и некоторых сотрудников компаний. Открыта только примерно треть банковских отделений, но этого хватает. А вот с банкоматами есть проблемы, рассказал житель Тегерана Хоссейн Эйвази:

Наличных денег мало, в основном все пользуются банковскими картами. Однако без интернета банкоматы, работающие круглосуточно, функционируют с перебоями. В магазинах продукты есть, примерно 80% операций проходит, поэтому дефицита до сих пор не возникало. Ранее Иран занимал первое место на Ближнем Востоке по производству металла, однако из-за войны значительная часть инфраструктуры разрушена. В результате около 70% металла сейчас в дефиците, что приведет к росту цен на изделия».

Государство заявляет, что восстановление начнется в ближайшее время, но на это потребуется минимум два года. 19 апреля замминистра науки Ирана заявил, что профессорам вскоре откроют доступ к большинству онлайн-ресурсов, кроме тех, которые подлежат цензуре. А некоторые интернет-провайдеры, по данным The New York Times, с прошлой недели стали подключать «международный интернет», но только тем, кто получил разрешение от государства. При этом в Исфахане глобальный интернет уже вторую неделю доступен в госучреждениях и вузах, рассказал профессор местного университета Али Омиди:

«Люди сейчас живут в состоянии между войной и миром. Они надеются, что режим прекращения огня будет продлен, а мирное соглашение с США — подписано в ближайшем будущем. Если Америка применит силу, боевые действия могут возобновиться. Однако Вашингтон не заинтересован в росте цен на нефть, поэтому действует осторожно, чтобы не допустить новой эскалации.

Ормузский пролив остается для нас важным рычагом давления. При этом страна граничит примерно с 15 государствами, поэтому возможная блокада со стороны США воспринимается скорее как пропаганда, чем как реальная угроза повседневной жизни. Поэтому многие, в том числе и я, сохраняют надежду».

Менее оптимистично настроены турагенты. Оператор частных туров в Исламскую Республику Евгения Нозари еще зимой отменила все брони на этот сезон. И не планирует возобновлять, хотя в стране начали открываться аэропорты. При этом, по ее словам, масштаб разрушений в Исламской Республике сложно оценить даже местным. Неделю назад ее муж ездил в Иран, отметила собеседница “Ъ FM”:

«Урмию серьезно затронули разрушения: пострадали предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и машиностроению. В частности, значительный ущерб получил завод Maral — один из крупнейших производителей прицепов и полуприцепов. Удары по мостам приводили к перебоям в железнодорожном сообщении. Однако поврежденную инфраструктуру в значительной степени уже удалось восстановить. Возникали и перебои с электроэнергией из-за ударов по энергосистеме, но массовых отключений целых городов не было — применялись веерные отключения. Лично я не верю в благополучный исход переговоров».

Тем временем в Тегеране зацвели тюльпаны. А коммунальные службы продолжают наводить порядок в столице: убирают улицы и красят бордюры.

Екатерина Вихарева