В Приангарье суд ждет главу стройфирмы, задолжавшего подчиненным 7 млн рублей

Прокуратура Иркутской области отдала под суд руководителя строительной компании, который обвиняется в невыплате жалования рабочим (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в период с сентября 2024-го года по март 2025 года руководитель строительной организации не выплачивал зарплату подчиненным. 72 сотрудникам фирмы он задолжал почти 7 млн руб. Денежные средства компании направлялись не на оплату труда, а на иные нужды, в том числе на расчеты с контрагентами и кредиторами.

Еще до передачи дела в суд предприниматель погасил долги по заработной плате.

