На обновление челябинской экспериментальной лаборатории направят 500 млн рублей

ФГКУ «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства объявило аукцион на реконструкцию «Южно-Уральского федерального научно-клинического центра медицинской биофизики». Начальная цена контракта составляет 500 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо обновить главный корпус центра и здание вивария с экспериментальной лабораторией (помещения, где проводят опыты над животными — прим. „Ъ-Южный Урал“). Сначала ему предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и согласовать ее с Главгосэкспертизой РФ до ноября 2027 года. После победитель аукциона должен реконструировать объект, а также поставить и смонтировать оборудование — до конца 2029 года. Работы финансируются из федерального бюджета по целевой программе обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 мая. Итоги определения поставщика подведут 7 мая.

Виталина Ярховска