Минстрой подготовит закон об онлайн-взыскании долгов за ЖКУ по всей России

Минстрой России подготовит законопроект, распространяющий систему онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги на все регионы России. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства. Такое решение будет принято, если соответствующий эксперимент в 19 субъектах будет признан успешным.

Инициатива должна снизить общий объем задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы, отметили в пресс-службе. Сроки внесения законопроекта в Госдуму пока неизвестны.

Глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отмечал, что введения системы онлайн-взыскания долгов для решения проблемы недостаточно. По его словам, корень проблемы в том, что граждане не понимают, за какие расходы им начислили платежи, и считают цены необоснованными.

Эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ проходит с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года в регионах с «высоким уровнем цифровой зрелости». Согласно предлагаемому механизму, при обнаружении задолженности система ГИС ЖКХ автоматически присылает должнику уведомление на «Госуслуги». При игнорировании сообщения система направляет пакет документов в электронном виде напрямую мировому судье.