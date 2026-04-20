Назван срок завершения второго этапа обновления Ботсада СГУ в Саратове

Второй этап реконструкции Ботанического сада СГУ в Саратове завершится до 15 августа 2026 года. Работы пройдут на территории отдела флоры и растительности, интродукции цветочно-декоративных культур и учебно-научной лаборатории «Экспериментальный питомник», сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Второй этап реконструкции ботсада в Саратове завершат к середине августа 2026 года

Фото: t.me / volodin_saratov

Фото: t.me / volodin_saratov

Площадь участка, который возьмут на реконструкцию, составляет 9,6 га. Сейчас он в неблагоустроенном состоянии, там отсутствует необходимая инфраструктура. Участок долгое время не ремонтировали. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин сообщил, что на втором этапе реконструкции планируется обновить лабораторию, воссоздать оранжерею, проложить новую систему полива, заменить ограждение, установить малые архитектурные формы, проложить тропы и смонтировать освещение и видеонаблюдение.

Кроме этого, по словам господина Володина, будут созданы необходимые условия для развития и эффективной работы коллектива Ботанического сада СГУ. В декабре прошлого года было принято решение увеличить штат работников и размер заработной платы.

Ранее сообщалось, что первый этап преображения ботанического сада завершился осенью 2025 года. На 9 га создали экотропы, установили автополив и МАФы, смонтировали ограды, построили входную группу, а также отремонтировали лабораторно-административные здания. Работы впервые провели за 70 лет существования сада.

Ботанический сад СГУ (1956 г.) имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Его фонд насчитывает около 3,5 тыс. образцов растений, включая реликтовые и интродуцированные экземпляры из Европы, Северной Америки, Крыма и Кавказа.

Марина Окорокова