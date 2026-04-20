Краснодарский застройщик вошел в уставный капитал уфимской компании

Краснодарское ООО «Специализированный застройщик "Югстройимпериал"» (СЗ «Югстройимпериал», входит в группу компаний «Точно») стало владельцем 79,6% уставного капитала уфимского ООО «Специализированный застройщик "Урал"» (СЗ «Урал»). Это следует из сведений на сервисе Rusprofile. С 17 апреля краснодарской организации принадлежит 7,96 тыс. руб. в уставном капитале.

Новый владелец уфимской фирмы входит в группу компаний "Точно"

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Новый владелец уфимской фирмы входит в группу компаний "Точно"

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

20% СЗ «Урал» останутся у Булата Адигамова — основателя фирмы, руководителя уфимской компании ООО «СМУ-424» и совладельца застройщика «Акрополь» из Кумертау. Менее чем по 1% в организации с 17 апреля владеют Александр Петерс, Илья Пискулин, Михаил Костыренко и Марсель Габдульманов, связанные с группой компаний «Точно».

ООО «СЗ "Урал"» зарегистрировано в октябре прошлого года. Как сообщал «Ъ-Уфа», осенью компания стала победителем торгов на право застройки одноименного микрорайона на юго-востоке Уфы. Застройщик предложил заплатить за договор с мэрией 40 млн руб. и обещал инвестировать в территорию не менее 37,5 млрд руб. Вместо семи многоквартирных и 140 частных домов в квартале улиц Софьи Перовской, Академика Ураксина, Рабкоров и Иртышской планируется строительство до 200 тыс. кв. м нового жилья.

ООО «СЗ "Югстройимпериал"» зарегистрировано в 2013 году, бенефициаром компании является Николай Амосов. Группа компаний «Точно», в которую входит компания, реализует девелоперские проекты в Тюмени, Казани, Белгороде, Москве, Ростове-на-Дону, Ялте и Краснодаре.

