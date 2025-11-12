Микрорайон Урал в Уфе застроит компания, связанная с девелопером из Кумертау

Специализированный застройщик «Урал» признан победителем конкурса на право комплексного развития одноименного микрорайона на юго-востоке Уфы. По данным госпортала торгов, компания предложила за это право 40 млн руб. и обещала в течение 10 лет инвестировать в территорию не менее 37,5 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», торги на право реновации 27,5 га в квартале между улицами Софьи Перовской, Академика Ураксина, Рабкоров и Иртышской мэрия объявила в середине октября. Комплексное развитие территории предполагает расселение и снос семи многоквартирных и 140 частных домов, строительство 200 тыс. кв. м нового жилья.

В планировочной документации, которую должен подготовить застройщик, нужно предусмотреть строительство двух детских садов в общей сложности на 630 воспитанников и школы на 1,9 тыс. учеников.

Соперником «Урала» в торгах была фирма «Эпоха» (входит в группу компаний «Третий трест»), предложившая за право застройки 35 млн руб.

ООО «Специализированный застройщик "Урал"» зарегистрировано 20 октября этого года. 51% в компании принадлежит организации «Стройвысота» (учредитель — Ринат Ахметшин), 49% — Булату Адигамову, который является совладельцем кумертауского девелопера «Акрополь» (претендует на застройку кварталов в центре Уфы, а также в микрорайоне Алмалык и Черниковке).

