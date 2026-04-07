Похоронное дело подошло к приговору

В Московском райсуде Нижнего Новгорода прошли прения сторон по уголовному делу экс-главы администрации облцентра Олега Кондрашова. Бывший чиновник, давно осевший в США, заочно обвиняется в получении взятки в 17 млн руб. от несостоявшихся инвесторов в ритуальные услуги города. Прокуратура просит приговорить его к 13 годам колонии и полумиллиардному штрафу. Адвокаты бывшего сити-менеджера настаивают на оправдании, отмечая, что обвинение построено лишь на показаниях взяткодателя, противоречащих другим доказательствам по делу.

Олег Кондрашов в бытность главой администрации Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Олег Кондрашов в бытность главой администрации Нижнего Новгорода

В Московском райсуде Нижнего Новгорода завершились прения по делу бывшего главы администрации города Олега Кондрашова. Проживающий с 2018 года с семьей в США экс-чиновник заочно обвиняется в получении в 2012/13 годах через посредников 17 млн руб. взятки от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе. Тот, по словам гособвинителя, представлял интересы немецкого инвестора Константина Хвалыка, обещавшего вложить €4 млн, и взял на себя переговоры с администрацией по вхождению частного бизнеса в сферу похоронных услуг Нижнего Новгорода.

В прокуратуре считают, что вина бывшего главы администрации в коррупции полностью доказана. По версии обвинения, в феврале 2012 года Олег Кондрашов в своем служебном кабинете встретился с Мамукой Лосаберидзе и сторговался с ним на «входном билете» в 5 млн руб., написав цифру на листочке и дав визитку с телефоном своего доверенного лица, коммерсанта Юрия Гришина. Гособвинение считает, что затем посредник встретился с Мамукой Лосаберидзе в номере гостиницы «Ока», взял наличные и обговорил ежемесячный платеж в 1 млн руб. Всего таким образом через двух посредников Олегу Кондрашову и его заместителю по экономике Владимиру Привалову было передано 17 млн руб.

За эту взятку руководство администрации уволило Владимира Ворошуху с должности директора МП «Комбинат ритуальных услуг населению» (КРУН), заменив его на лояльного инвесторам Николая Паршина. Затем КРУН заключил договор по аренде спецавтомобилей и поставкам продукции для нижегородских кладбищ с ООО «Континенталь» (позже в учредители этой фирмы вошла жена Мамуки Лосаберидзе).

Также за мзду Олег Кондрашов пытался решить вопрос с выделением земельного участка под строительство крематория, полагает сторона обвинения. Чиновник просил выделить землю под крематорий на кладбище «Нижегородское», входившем в Кстовский район области. Однако прошение сити-менеджера депутаты Большеельнинского сельсовета и кстовская администрация отправили на доработку, никакого решения по нему принято не было.

В прениях прокуратура попросила заочно осудить Олега Кондрашова на 13 лет заключения.

Также гособвинитель предложил назначить бывшему главе 510 млн руб. штрафа за взятку и взыскать сумму в 17 млн руб. за счет арестованного в Нижнем Новгороде имущества обвиняемого — оно было оценено в 68 млн.

Как ранее писал «Ъ», за взятку от Мамуки Лосаберидзе были осуждены встречавшийся с ним бывший замглавы администрации Владимир Привалов, его друг Сергей Муравлев и Юрий Гришин (последние двое – как посредники в передаче наличных). Все трое вину не признали и через некоторое время освободились условно-досрочно.

Адвокаты Олега Кондрашова заявили в суде, что его вина в получении взятки не доказана, а все обвинение построено только на противоречивых показаниях Мамуки Лосаберидзе, который оговорил бывшего главу. Защита в прениях указала, что Олег Кондрашов отрицает встречу с переговорщиком у себя в кабинете и какие-либо последующие договоренности о взятке с ним и предполагаемым посредником Юрием Гришиным.

Документальных доказательств этой встречи с коррупционными переговорами нет.

Факт прохода в здание администрации представителя инвесторов также не зафиксирован, а бывшие сотрудники секретариата утверждали, что не встречали и не проводили Мамуку Лосаберидзе в обход бюро пропусков мэрии. Юрий Гришин на допросе утверждал, что ни с кем в гостинице не встречался и ни о чем не договаривался. Управляющий гостиницы «Ока» подтвердил, что в указанные дни господин Лосаберидзе не регистрировался. Версию о том, что тот проживал неофициально, заселившись при помощи охраны отеля, опровергал директор ЧОПа, охранявшего «Оку».

По словам адвокатов, Владимира Ворошуху из КРУН не увольняли: он якобы сам настаивал на своем трудоустройстве в создаваемое Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода. Разделить ритуальные функции предписало нижегородское УФАС, и опытного Владимира Ворошуху в новое учреждение рекомендовали как в гордуме, так и в администрации. Его сменщик в КРУНе Николай Паршин на допросе отрицал какие-либо связи с инвесторами. Защитники Кондрашова рассказали, что задача поиска площадки под крематорий обуславливалась острой нехваткой земли для погребения, а глава администрации поверил, что частный инвестор его построит. Участки искали не только в Кстове, но и других муниципалитетах. Константин Хвалык утратил интерес к Нижнему Новгороду, а крематорий начали строить его конкуренты.

Защита просила суд оправдать Олега Кондрашова с правом на реабилитацию. Адвокат Михаил Ошеров отметил, что никто не исследовал версию возможного политического заказа и провокации со стороны главы МСУ Олега Сорокина, в то время пытавшего убрать Олега Кондрашова с должности.

Заочный приговор проживающему во Флориде (США) бывшему сити-менеджеру будет вынесен 20 апреля.

Роман Кряжев