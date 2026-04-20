ТГУ будет выпускать критически важный реагент для вакцин

Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ) получил свидетельство о госрегистрации на продукт собственного выпуска — бета-пропиолактон. Документ разрешает промышленный оборот препарата на территории России и стран Таможенного союза ЕАЭС, сообщили в ТГУ.

Как рассказали в университете, бета-пропиолактон — критически важный реагент, который используется при производстве препаратов против гриппа, гепатита А, бешенства, кори, краснухи, а также вакцин для животных. Он способен разрушать генетический материал вируса, не повреждая его белковую оболочку, что позволяет получать эффективные и безопасные вакцины.

Аттестация образца бета-пропиолактона, которую ИХТЦ провел в октябре 2025 года, подтвердила высокую чистоту вещества — 99,6%, что соответствует лучшим мировым аналогам.

ИХТЦ способен выпускать до 1 т бета-пропиолактона. Такого объема реагента достаточно, чтобы закрыть текущие потребности российского фармрынка, заверили в ТГУ.

