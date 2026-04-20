В Ярославской области изменили ставку субсидии на переработку молока

Ставка субсидии на переработку молока в Ярославской области на 2026 год составит 117 руб. на 1 тонну. Приказ об этом подписал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Евгений Тихонов.

Ставка на 2025 год составляла 125 руб. на 1 тонну переработанного молока. Субсидия выплачивается из федерального и регионального бюджетов. Доля софинансирования осталась такой же, как и в прошлом году: 27% идет из бюджета Ярославской области, 73% — из федерального.

Антон Голицын