В Ярославской области изменили ставку субсидии на переработку молока
Ставка субсидии на переработку молока в Ярославской области на 2026 год составит 117 руб. на 1 тонну. Приказ об этом подписал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Евгений Тихонов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ставка на 2025 год составляла 125 руб. на 1 тонну переработанного молока. Субсидия выплачивается из федерального и регионального бюджетов. Доля софинансирования осталась такой же, как и в прошлом году: 27% идет из бюджета Ярославской области, 73% — из федерального.