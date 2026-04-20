Цена апельсинов в России за год снизилась на 16,7%

Средневзвешенная стоимость апельсинов в России в марте составила 142,1 руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. Год к году значение снизилось на 16,7%, за месяц — на 5,8%.

В марте апельсины вошли в топ-5 базовых продуктов, показавших наиболее выраженное снижение цены год к году. Уступили они лишь картофелю, капусте и питьевой воде.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил, что с конца октября 2025 года стоимость апельсинов в рознице снизилась на 23% год к году. Сейчас предложения начинаются от 70 руб. за 1 кг.

Снижение цен в марте Росстат зафиксировал и в других массовых категориях импортных фруктов. Средняя стоимость бананов за год потеряла 10,5%, до 165 руб. за 1 кг. Груши подешевели на 2,6%, до 275,5 руб. за 1 кг, виноград — на 1,9%, до 335,4 руб. за 1 кг.

В 2025 году продажи в категории фруктов в целом показывали разноплановую динамику. Согласно NTech, натуральные продажи груш в рознице увеличились на 10%, экзотических фруктов — на 4%, бананов — на 3%. При этом яблоки потеряли 8%, а цитрусовые — 3%.

