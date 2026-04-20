Южный Урал потерял 15 позиций в рейтинге регионов по просроченным долгам

Доля просроченной задолженности населения Челябинской области перед банками к марту 2026 года увеличилась до 4,8%. Регион занял 46-е место среди субъектов России по этому показателю, следует из рейтинга «РИА Новости».

Ссудная задолженность (сумма долга с процентами, комиссиями и штрафами — прим. „Ъ-Южный Урал“) на численность экономически активного населения оказалась на уровне 414 тыс. руб. За год доля «просрочки» в области выросла на 0,8%. К 1 марта 2025-го доля такой задолженности составляла практически 4%. Тогда регион занимал 31-ю позицию среди субъектов страны по этой величине.

Лидерами рейтинга стали Севастополь (доля просроченных долгов — 2,7%; ссудная задолженность — 244 тыс. руб.), Республика Крым (3,2%; 222 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (3,2%; 606 тыс. руб.). На последних местах расположились республики Ингушетия (25,5%; 73 тыс. руб.), Чечня (14,6%; 129 тыс. руб.) и Дагестан (14,5%; 145 тыс. руб.).

Виталина Ярховска