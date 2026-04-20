Власти Тайваня раскритиковали предложенный КНР пакет мер для делового сближения

Приглашение властей КНР, а также меры поддержки работы на материковой части страны для тайваньского бизнеса не были эффективны. Стимулы Пекина включают инициативы, которые приостанавливаются без причины, что создает неопределенность, пишет Taipei Times со ссылкой на данные Совета по делам материковой части Китая (MAC).

Принятые по итогам визита в Пекин лидера Гоминьдана Чжэн Ливэнь «10 стимулирующих мер» привели к давлению со стороны отраслевых ассоциаций, говорится в заявлении MAC. Ведомство сообщает о получении многочисленных жалоб от промышленных групп и людей на то, что их заставляют поддержать эту политику. Совет призвал ассоциации отказаться от использования их в качестве инструментов принуждения правительства КНР.

MAC также возражает против предлагаемого пакетом мер расширения авиасообщения с континентом. Текущие маршруты полетов и пропускная способность достаточны для удовлетворения спроса, считают в ведомстве.

Опрос Минтруда Тайваня показал, что готовность тайваньцев работать на материке достигла рекордно низкого уровня — 1,6%. Показатель снижался с 7,9% в 2016 году. Число тайваньских рабочих на материке сократилось почти вдвое: с 430 тыс. в 2012 году до 231 тыс. в 2024 году, что составляет 34,7% от общего числа работающих за рубежом.

Эрнест Филипповский