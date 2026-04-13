КНР и Гоминьдан договорились о возобновлении авиасообщения и поддержке бизнеса

Китай упростит ввоз продукции из Тайваня и восстановит прямое авиасообщение с островом, согласно пакету мер, опубликованному Канцелярией ЦК КПК. Документ был представлен по итогам визита в КНР делегации главной оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан во главе с Чжэн Ливэнь.

Как передает «Синьхуа», договоренности включают создание регулярного механизма контактов между партиями и запуск платформы для молодежных обменов.

Кроме того, для тайваньских фермеров и рыбаков создадут упрощенный механизм ввоза товаров на материк. Пекин поддержит малый бизнес острова в освоении китайского рынка и поможет с инфраструктурой для рыболовецких судов. В планах также снабжение некоторых районов Тайваня водой, электричеством и газом.

Делегация Гоминьдана во главе с Чжэн Ливэнь посетила материковый Китай 7—12 апреля. Это была первая подобная поездка представителей партии за последние 10 лет. В Пекине политиков принял председатель КНР Си Цзиньпин.

