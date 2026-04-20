Тюменскую птицефабрику оштрафовали за антибиотики в продукции

Арбитражный суд Тюменской области обязал АО «Куриное царство» (входит в группу «Черкизово») выплатить штраф за выпуск продукции, не соответствующей техническим регламентам, сообщили в Россельхознадзоре по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Поводом для разбирательства стала плановая проверка, проведенная ведомством в январе, в ходе которой в пробах субпродуктов цыплят-бройлеров фабрики обнаружили антибиотик энрофлоксацин. Дело рассматривалось по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. По решению суда вся опасная продукция была изъята из оборота и уничтожена.

В ходе январской проверки Россельхознадзор с помощью дронов выявил другие нарушения на птицефабрике «Куриное царство». В частности, инспекторы установили, что дезинфекционный барьер в цехе выращивания бройлеров не работал — ванна была заполнена льдом. Ранее в замороженных тушках кур также были найдены следы альбендазола сульфата и фенбендазола.

Ирина Пичурина